XXXIVèmes Rencontres de Violoncelle de Bélaye : Concert du dimanche 6 août Eglise de Bélaye, 6 août 2023, Bélaye.

Situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Cahors, Bélaye est un village médiéval de 220 habitants perché au-dessus d’un méandre du Lot et des vignobles de la vallée.

Une superbe vue, quelques vieilles pierres, une immense église; certes un but de promenade recherché, mais une école fermée, des commerces disparus; bref, un territoire marginalisé maintenu vivant par quelques agriculteurs, des résidents de plus en plus retraités ou secondaires et le passage des touristes estivaux.

C’est en 1987 que Camille Fauchie, alors maire de Bélaye, demande à Philippe Lagard de réfléchir aux possibilités de mettre en œuvre une manifestation durable susceptible de sortir le village de Bélaye d’un engourdissement prévisible. Une idée s’élabore : créer un événement culturel de très grande qualité en prenant en compte les infrastructures existantes, associer le site de Bélaye et ses environs à une activité artistique attractive s’inscrivant dans la durée. La musique, relativement peu présente, à l’époque, dans la vallée du Lot, s’impose. Le village de Bélaye se consacrera à un instrument : le violoncelle. Encore fallait-il trouver l’animateur de prestige susceptible de porter artistiquement le projet. C’est Pierre Bouteiller qui oriente Philippe Lagard vers Roland Pidoux, un des représentants les plus brillants de l’école française de violoncelle.

Notre 34ème festival des Rencontres de Violoncelle de Bélaye témoigne d’un regain de vigueur et le programme de Roland Pidoux qui fait de plus en plus la part belle aux

formations de musique de chambre, rassemble autour du violoncelle des interprètes renommés. Nous sommes très heureux d’accueillir pour notre concert d’ouverture l’octuor de violoncelles Cello8 qui a été révélé au public lors de la Folle Journée de Nantes 2023. Cet ensemble, sous la conduite de Raphaël Pidoux, joue sur des instruments

prêtés par l’association Talents & Violon’celles. Suivront, toute la semaine, des jeunes artistes de haut niveau qui vont enflammer nos lieux de concerts. Nous retrouverons notamment Nathan Mierdl qui vient d’être nommé Premier Violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Les séminaires d’après-midis animés par Roland Pidoux et le repas sur la place sont naturellement au rendez-vous, tout comme l’atelier enfants dont le succès ne faiblit pas et bénéficie, durant l’année, d’un prolongement en milieu scolaire. Nous nous réjouissons de vous retrouver une fois de plus pour cette semaine musicale et festive dans ce beau site dominant la vallée du Lot..

2023-08-06 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-06 22:00:00. 5 EUR.

Eglise de Bélaye Le Bourg

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Located about 30 kilometers west of Cahors, Bélaye is a medieval village of 220 inhabitants perched above a meander of the Lot and the vineyards of the valley.

A superb view, a few old stones, a huge church; certainly a sought-after destination for walks, but a closed school, shops gone; in short, a marginalized territory kept alive by a few farmers, residents who are more and more retired or secondary and the passage of summer tourists.

In 1987, Camille Fauchie, then mayor of Bélaye, asked Philippe Lagard to think about the possibilities of putting in place a lasting event likely to bring the village of Bélaye out of its predictable numbness. An idea was developed: to create a cultural event of very high quality, taking into account the existing infrastructures, to associate the site of Bélaye and its surroundings with an attractive artistic activity that would last. Music, which was not very present in the Lot valley at the time, was essential. The village of Bélaye will dedicate itself to one instrument: the cello. It was still necessary to find a prestigious animator who could artistically carry the project. It was Pierre Bouteiller who directed Philippe Lagard towards Roland Pidoux, one of the most brilliant representatives of the French cello school.

Our 34th festival of the Rencontres de Violoncelle de Bélaye shows a renewed vigor and Roland Pidoux?s program, which is increasingly devoted to chamber music ensembles, brings together a large number of musicians

the program of Roland Pidoux, which is more and more focused on chamber music, gathers around the cello renowned interpreters. We are very happy to welcome for our opening concert the Cello8 cello octet which was revealed to the public during the Folle Journée de Nantes 2023. This ensemble, under the direction of Raphaël Pidoux, plays on instruments

instruments lent by the association Talents & Violon?celles. All week long, young artists of the highest level will ignite our concert venues. In particular, we will meet Nathan Mierdl who has just been appointed First Concertmaster of the Radio France Philharmonic Orchestra. The afternoon seminars led by Roland Pidoux and the meal on the square are naturally part of the program, as is the children?s workshop, which has been very successful and is extended to schools throughout the year. We look forward to seeing you once again for this musical and festive week in this beautiful site overlooking the Lot valley.

Situado a unos treinta kilómetros al oeste de Cahors, Bélaye es un pueblo medieval de 220 habitantes encaramado sobre un meandro del Lot y los viñedos del valle.

Unas vistas magníficas, unas cuantas piedras antiguas, una iglesia enorme; sin duda, un destino buscado para pasear, pero una escuela cerrada, comercios desaparecidos; en definitiva, un territorio marginado que se mantiene vivo gracias a unos pocos agricultores, residentes cada vez más jubilados o secundarios y el paso de turistas veraniegos.

Fue en 1987 cuando Camille Fauchie, entonces alcalde de Bélaye, pidió a Philippe Lagard que pensara en las posibilidades de organizar un acontecimiento duradero que sacara al pueblo de Bélaye de su previsible adormecimiento. La idea era crear un acontecimiento cultural de calidad, teniendo en cuenta las infraestructuras existentes, y asociar el lugar de Bélaye y sus alrededores a una actividad artística atractiva y duradera. La música, que entonces no estaba muy presente en el valle del Lot, era una necesidad. El pueblo de Bélaye se consagró a un instrumento: el violonchelo. Aún era necesario encontrar un líder de prestigio que pudiera apoyar artísticamente el proyecto. Fue Pierre Bouteiller quien orientó a Philippe Lagard hacia Roland Pidoux, uno de los más brillantes representantes de la escuela francesa de violonchelo.

La 34ª edición del Festival de los Encuentros del Violonchelo de Bélaye muestra un vigor renovado, y el programa de Roland Pidoux, en el que participan cada vez más grupos de música de cámara, reúne a un amplio abanico de músicos

el programa de Roland Pidoux, cada vez más protagonizado por los conjuntos de música de cámara, reúne a intérpretes de renombre en torno al violonchelo. Tenemos el placer de recibir para nuestro concierto inaugural al octeto de violonchelos Cello8, que se dio a conocer al público durante la Folle Journée de Nantes 2023. Este conjunto, bajo la dirección de Raphaël Pidoux, toca con instrumentos

cedidos por la asociación Talents & Violon?celles. Le seguirán, a lo largo de la semana, jóvenes artistas del más alto nivel que harán vibrar nuestras salas de conciertos. En particular, conoceremos a Nathan Mierdl, que acaba de ser nombrado Concertino de la Orquesta Filarmónica de Radio France. Los seminarios vespertinos dirigidos por Roland Pidoux y la comida en la plaza forman parte naturalmente del programa, al igual que el taller infantil, cuyo éxito no cesa y que se amplía a las escuelas durante el año. Le esperamos de nuevo en esta semana musical y festiva en este bello lugar con vistas al valle del Lot.

Bélaye liegt etwa 30 km westlich von Cahors und ist ein mittelalterliches Dorf mit 220 Einwohnern, das über einer Flussschleife des Lot und den Weinbergen des Tals thront.

Eine herrliche Aussicht, einige alte Steine, eine riesige Kirche, ein beliebtes Ausflugsziel, aber eine geschlossene Schule, verschwundene Geschäfte – kurzum, eine Randregion, die von einigen Landwirten, immer mehr Rentnern oder Zweitwohnsitzern und Sommertouristen am Leben erhalten wird.

1987 bat Camille Fauchie, der damalige Bürgermeister von Bélaye, Philippe Lagard, über die Möglichkeiten nachzudenken, eine dauerhafte Veranstaltung zu organisieren, die das Dorf Bélaye aus seiner vorhersehbaren Erstarrung herausholen könnte. Es entstand die Idee, ein qualitativ hochwertiges Kulturereignis unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur zu schaffen und den Ort Bélaye und seine Umgebung mit einer attraktiven, langfristigen künstlerischen Aktivität zu verbinden. Die Musik, die zu dieser Zeit im Lot-Tal relativ wenig präsent war, drängte sich auf. Das Dorf Bélaye sollte sich einem Instrument widmen: dem Cello. Nun musste noch ein renommierter Moderator gefunden werden, der das Projekt künstlerisch umsetzen konnte. Pierre Bouteiller machte Philippe Lagard auf Roland Pidoux aufmerksam, einen der erfolgreichsten Vertreter der französischen Celloschule.

Unser 34. Festival Rencontres de Violoncelle de Bélaye zeugt von einem erneuten Aufschwung, und das Programm von Roland Pidoux, das immer mehr auf die Zusammenarbeit mit anderen Musikern setzt, ist ein großer Erfolg

das Festival, das auch Kammermusikbesetzungen umfasst, versammelt renommierte Interpreten um das Cello. Wir freuen uns sehr, für unser Eröffnungskonzert das Cello-Oktett Cello8 begrüßen zu dürfen, das bei der Folle Journée de Nantes 2023 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Das Ensemble unter der Leitung von Raphaël Pidoux spielt auf Instrumenten von

die von der Vereinigung Talents & Violon?celles ausgeliehen werden. Es folgen die ganze Woche über junge, hochkarätige Künstler, die unsere Konzertsäle in Begeisterung versetzen werden. Ein besonderes Highlight ist Nathan Mierdl, der gerade zum Ersten Konzertmeister des Orchestre Philharmonique de Radio France ernannt wurde. Die von Roland Pidoux geleiteten Nachmittagsseminare und das Essen auf dem Platz sind natürlich auch wieder dabei, ebenso wie der Kinderworkshop, dessen Erfolg nicht nachlässt und der im Laufe des Jahres auch auf Schulen ausgeweitet wird. Wir freuen uns auf eine weitere musikalische und festliche Woche an diesem schönen Ort mit Blick auf das Tal des Lot.

Mise à jour le 2023-05-07 par OT Cahors – Vallée du Lot