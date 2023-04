Soirée karaoké au Couvent Le Couvent, 16 avril 2023, Bélaye.

Début des hostilités les dimanches à partir de 20h pour finir le weekend en beauté.

2023-04-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Le Couvent Le bourg

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Beginning of the hostilities on Sundays from 8 pm to finish the weekend in beauty

Las hostilidades comienzan el domingo a partir de las 20.00 horas para terminar el fin de semana por todo lo alto

Beginn sonntags ab 20 Uhr, um das Wochenende ausklingen zu lassen

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Cahors – Vallée du Lot