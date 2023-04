Tournoi de fléchettes au Couvent Le Couvent, 6 avril 2023, Bélaye.

Le Jeudi soir c’est fléchettes à Bélaye . Tous les niveaux sont les bienvenus.

Les équipes seront constituées par tirage au sort..

2023-04-06 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-06 . EUR.

Le Couvent Le bourg

Bélaye 46140 Lot Occitanie



Thursday evening is darts at Bélaye. All levels are welcome.

The teams will be constituted by drawing lots.

El jueves por la noche, dardos en Bélaye. Todos los niveles son bienvenidos.

Los equipos se formarán por sorteo.

Am Donnerstagabend wird in Bélaye Dart gespielt. Alle Niveaus sind willkommen.

Die Teams werden per Los zusammengestellt.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Cahors – Vallée du Lot