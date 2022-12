COLONIE APPRENANTE « POUR LES ENFANTS DE L’UKRAINE » DU 4 AU 10 JUILLET 2022 BELAMBRA LES JASMINS Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

COLONIE APPRENANTE « POUR LES ENFANTS DE L’UKRAINE » DU 4 AU 10 JUILLET 2022 BELAMBRA LES JASMINS, 4 juillet 2022, Grasse. COLONIE APPRENANTE « POUR LES ENFANTS DE L’UKRAINE » DU 4 AU 10 JUILLET 2022 Lundi 4 juillet, 09h00 BELAMBRA LES JASMINS

TRANSPORT GRATUIT PRIS EN CHARGE PAR LE SPF06

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. BELAMBRA LES JASMINS CHEMIN DE CLAVARY Grasse 06810 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Introduction :

Le site de « Belambra, les jasmins » situé à Grasse a été retenu pour accueillir 80 familles de réfugiés ukrainiens. Le Secours Populaire Français des Alpes-Maritimes participe à cet accueil au travers de la création à partir du 6 juin 2022 d’une épicerie alimentaire et d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement à partir du 1er Juillet 2022. Le Centre de Loisirs Sans Hébergement donne la possibilité aux enfants des réfugiés ukrainien d’accéder aux vacances et de bénéficier également de cours d’initiation et d’apprentissage afin de faciliter leur insertion au milieu scolaire. Dans le cadre de cet accueil collectif de mineur une colonie apprenante sera organisée du 04 au 10 juillet 2022 ainsi que du 22 au 28 août 2022 sur le site de Belambra les Jasmins. La colonie apprenante de Belambra « Les Jasmins » sera axée sur les objectifs suivants : ◊ Initiation à la langue française et au patrimoine local : Des ateliers d’apprentissage au français seront organisées par des professeurs bénévoles chaque matinée. Ces cours permettront aux enfants des réfugiés ukrainiens de pouvoir aborder la rentrée scolaire de septembre avec une plus grande sérénité. Outre les ateliers d’initiation, le Secours Populaire Français des Alpes Maritimes souhaite leur faire découvrir les sites culturels de notre région au travers de visites du centre historique de Grasse, de Gourdon, St Paul de Vence ainsi que d’une découverte de la parfumerie Fragonard. ◊ Initiation aux sports : Les enfants auront accès aux infrastructures sportives du site de « Belambra les Jasmins » : espaces aquatiques, espaces multisports, pétanques, aires de jeux. Pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, des Olympiades seront organisées sur le site de la colonie ainsi qu’un tournoi de football. Des activités sportives seront également prévues en extérieurs. La randonnée pédestre dans l’arrière-pays Grassois sera une merveilleuse occasion de faire découvrir aux enfants ukrainiens les richesses et la diversité de notre patrimoine naturel. Le sport constitue une véritable école du savoir être et du respect des règles.

