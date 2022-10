27e Académie et 5e Festival Petites Mains Symphoniques en Balagne Belambra Golfe de Lozari, 22 octobre 2022, Belgodère.

27e Académie et 5e Festival Petites Mains Symphoniques en Balagne 22 – 31 octobre Belambra Golfe de Lozari

985€ ou 695€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le but de cette académie est d’offrir aux enfants des vacances musicales autour des notions de partage et de convivialité.

Pour les musiciens le stage s’organise autour de la pratique musicale en orchestre et en ensemble.

Pour les non-musiciens des ateliers d’initiation aux percussions et théâtre sont proposés.

Tous les enfants participent au chœur.

En parallèle de l’académie, l’association organise le 5e Festival Petites Mains Symphoniques en Balagne auxquelles les enfants peuvent participer en tant qu’acteur ou spectateur, leur permettant ainsi de découvrir une région et son patrimoine et différents styles musicaux.

Le séjour se termine par un concert final où tous les enfants participent.

Les musiciens viennent avec leur instrument et pupitre.

Le transport vers la Corse (Bus+bateau) est en sus des coûts de l’académie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T06:00:00+02:00

2022-10-31T04:30:00+01:00 théo kosakovitch

