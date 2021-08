Béla Bartók en Amérique (13 avril 1940) Musée national de Port-Royal des Champs, 28 août 2021, Magny-les-Hameaux.

Béla Bartók en Amérique (13 avril 1940)

Musée national de Port-Royal des Champs, le samedi 28 août à 20:30

Béla Bartók, fuyant la Hongrie, arriva à New York le 11 avril 1940. Le 13 avril, il donnait son premier concert public à la Librairie du Congrès de Washington en compagnie de Joseph Szigeti, un des violonistes les plus acclamés de son temps. Sophia Fournier et Hugo Philippeau propose de faire revivre ce concert mythique. Beethoven: Sonate n°9 in la majeur “à Kreutzer”, Op. 47 Bartók: Rhapsody n°1 pour violon et piano Bartók: Seconde sonate pour violon et piano Site des Granges, Grange à blé Plein tarif : 20€ – tarif réduit : 10 € Réservation : [https://asso-aprc.fr](https://asso-aprc.fr)

Sophia Fournier, violon Hugo Philippeau, piano

Musée national de Port-Royal des Champs Route des Granges 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Yvelines



