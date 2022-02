BEL AVRIL Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne Aude Avec son troisième album, Bel Avril, destination voyage. C’est la bossa nova Brésilienne, parfois à la sauce Cap Verdienne, qui prime. Et l’artiste s’y adonne à merveille, certainement parce qu’il a été bercé par ses couleurs, ses ambiances et ses rythmiques chaloupées. Une maman fan de Cesaria Evora, ça laisse des traces. » François Alquier.

Mêlant les musiques du monde, teintées de sonorités latines, Bel Avril c’est avant tout des histoires de vies, des moments capturés, des polaroïds. Ces 4 musiciens nous invitent au voyage, sur des textes ciselés accompagnés de mélodies douces et rythmées. « Les disques de Sylvain Cazalbou se suivent mais ne se ressemblent jamais +33 4 68 11 59 15 https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr/ Carcassonne

