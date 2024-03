Bel-ami, Maupassant spectacle musical, Compagnie Les Joues Rouges | Château des Bretonnières Lieu-dit Les Bretonnières Erbrée, jeudi 25 juillet 2024.

Dans le cadre de la saison culturelle de Thélème, la culture en pleine nature au Château des Bretonnières à Erbrée.

CRÉATION Après l’Écume des jours et son immense succès à Paris et en tournée, la compagnie les Joues Rouges s’empare de Bel-Ami dans une mise en scène au rythme endiablé.

Paris, 1880.

Un Parisien en chapeau haut-de-forme s’apprête a` nous raconter l’histoire de Georges Duroy, « Bel-Ami » pour les intimes…

Ancien sous-officier sans argent, Georges Duroy débarque a` Paris pour y faire fortune. Il y rencontre par hasard son ancien camarade hussard, Charles Forestier, qui lui ouvre les portes du journal de La Vie Française, dirige´ par le patron monsieur Walter.

Porté aux nues par les femmes, charmant et sans scrupules, Georges Duroy se fond dans une société tout en apparences et manigances, toujours séduisant pour mieux s’élever au-dessus de sa condition.

Bel-Ami est une histoire qui dérange et ce dès son époque. Une histoire dont le succès n’a pourtant jamais démérité.

Bel-Ami a tous les défauts faux, arrogant, profiteur, hypocrite, manipulateur… et il est si bien construit que sa fougue nous emporte, que son ascension nous fascine. Bel-ami est un héros que j’adore détester.

Je voudrais que cette soif de réussite, cette obsession débordante domine au plateau, dans un enchaînement de scènes rythmées par une montre à gousset omniprésente, par des mélodies et des danses et jusqu’à Bel-Ami, performant du Break Dance.

Si l’ascension sociale devait prendre une forme, ce serait celle d’une pyramide représentée sur le sol, encadrant les personnages dans leurs scènes les plus décisives, leurs confrontations et rapports de force. Ainsi, ils sont enfermés dans leur propre jeu, celui qu’ils ont construit et bâti, un monde où dominent les masques et les faux-semblants, qui font d’eux des pantins excellant dans le jeu des apparences.

Spectacles précédés de repas à la mode XIXème

Jeudi 25 juillet Apéritif dînatoire à la mode XIX° à 20h

Vendredi 26 juillet Dîner romantique à la mode XIX° à 20h

> Début du spectacle à 21h30 .

Lieu-dit Les Bretonnières Château des Bretonnières

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne theleme.arts@gmail.com

