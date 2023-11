ONT ANAM ? – CLAMENÇ Bel-Air-Val-d’Ance, 12 novembre 2023, Bel-Air-Val-d'Ance.

Bel-Air-Val-d’Ance,Lozère

Spectacle en Occitan, humour d’Oc.

L’humoriste Clamenç passe une nouvelle fois l’actualité du moment à la moulinette occitane avec son nouveau spectacle « Ont anam ? ».

Il n’arrive pas tout seul sur scène. Il est accompagné de Marcel, un homme plein….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie



Occitan show, Oc humor.

Comedian Clamenç once again puts current events through the Occitan mill with his new show « Ont anam?

He doesn’t arrive on stage alone. He is accompanied by Marcel, a man full of…

Espectáculo en occitano, humour d’Oc.

El humorista Clamenç vuelve a hacer pasar la actualidad por el molino occitano en su nuevo espectáculo, Ont anam?

No llega solo al escenario. Le acompaña Marcel, un hombre lleno de…

Aufführung auf Okzitanisch, Humor aus Oc.

Der Humorist Clamenç nimmt in seiner neuen Show « Ont anam? » wieder einmal die aktuellen Nachrichten durch die okzitanische Mühle.

Er kommt nicht ganz allein auf die Bühne. Er wird von Marcel begleitet, einem Mann voller…

