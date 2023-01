Bel Air Salonais – 10ème Édition Salon-de-Provence Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Bel Air Salonais – 10ème Édition Salon-de-Provence, 5 février 2023, Salon-de-Provence . Bel Air Salonais – 10ème Édition Chemin de la Chapelle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2023-02-05 08:00:00 08:00:00 – 2023-02-05 10:00:00 10:00:00 Salon-de-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 10 16 ‍♀️ Dimanche 5 février, l’Athletic Club Salonais organise ce challenge sportif avec des parcours labellisés de 5km ou 10km.

Les inscriptions sont ouvertes https://chronosports.fr/evenement/salon-2023/?fbclid=IwAR32xp_J946uJyaYdQSdBEF8WxdTiKW0LcPQo1M6fmwwkCwjHlbKMYC6G44



Une manifestation sportive et … solidaire ! A chaque inscription, 1€ sera reversé à la Fraternite Salonaise.



Retrait des dossards : Samedi 4 février de 9h à 19h

Halle Pierre Quinon, 13300 Salon de Provence Avis aux coureurs ! Participez à la 1️⃣0️⃣ème édition du Bel Air Salonais.



Courses de 10 km et de 5 km qualificatives pour les Championnats de France 2023. Parcours propice à la performance. Billetterie Salon-de-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Salon-de-Provence Adresse Chemin de la Chapelle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Ville Salon-de-Provence lieuville Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Bel Air Salonais – 10ème Édition Salon-de-Provence 2023-02-05 was last modified: by Bel Air Salonais – 10ème Édition Salon-de-Provence Salon-de-Provence 5 février 2023 Bouches-du-Rhône Chemin de la Chapelle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône