BEL AIR FESTIVAL Lieu-dit Campario Saint-Araille, vendredi 5 janvier 2024.

BEL AIR FESTIVAL Lieu-dit Campario Saint-Araille Haute-Garonne

PROGRAMMATION ED.8

Vous l’attendiez avec impatience, n’est-ce pas ?

Cette 8ème édition s’annonce prometteuse ! On est ravi.es de vous dévoiler la programmation musicale de 2024, qui se veut engagée, éclectique et audacieuse pour votre plus grand plaisir.

Un bon air, des copains et de la musique … telle est notre définition du bonheur. Et comme tout ceci se partage, on vous donne rendez-vous, même période, même lieu, pour la septième édition du Bel Air Festival !

Entre champs de blé et Pyrénées, on vous a concocté un weekend champêtre aux propositions interdisciplinaires inédites

– Une programmation électronique éclectique pour vous faire groover all night long sur les scènes Tournesol et Pyrénées ;

– Une scène intégralement live proposant des performances, conférences, émissions radio en direct et concerts pour enrichir notre territoire culturel autour de sujets tels que l’écologie et l’inclusion sociale ;

– Des artistes locaux·ales, nationaux·ales et internationaux·ales ;

– Des stands et activités variées pour découvrir les pépites de nos petit·e·s créateur·rice·s et artisan·e·s locaux·ales ;

– Des foodtrucks locaux et sains impatients de proposer de nouvelles saveurs à vos papilles. Plats vegans et végétariens compris ;

– Un marché de producteur·rice·s locaux·ales le dimanche, pour nous rapprocher des acteur·rice·s qui œuvrent pour notre bon appétit

– Ce dimanche est gratuit, et à destination des familles ! Programmation et activités pour petit·e·s et grand·e·s !

En bref, Bel Air Festival c’est une aventure humaine et culturelle éco-responsable, de la bonne humeur et pleins de surprises !

RÈGLES DU JEU

SITE FESTIVAL

▪ Contenants et liquides interdits ;

▪ Objets dangereux interdits (Des boules de pétanque seront mises à disposition, veuillez ne pas apporter les vôtres) ;

▪ Animaux interdits ;

▪ Verre interdit ;

▪ Cendriers à disposition (+ cendriers de poche sur place) ;

▪ Tous les stands n’acceptent pas la carte bancaire, nous vous invitons donc à venir avec de l’espèce sur vous (CB bars, Food trucks et certaines boutiques) ;

▪ Préservez votre santé pensez à prendre des bouchons d’oreilles (à disposition sur place), à mettre de la crème solaire et à boire de l’eau ! ;

▪ Consommez raisonnablement et ne buvez pas / n’acceptez pas la boisson des inconnu·e·s ;

▪ Nouveauté cette année Plusieurs espaces ombragés seront mis en place pour le confort de toutes et tous.

SITE CAMPING

▪ Verre interdit ;

▪ Animaux interdits ;

▪ Enceintes amplifiées interdites ;

▪ Feux et réchauds interdits ;

▪ Nous vous invitons à voyager léger et respecter les lieux ;

HORAIRES D’OUVERTURE

Le camping ouvrira ses portes le vendredi 7 juillet à 15h

Nous vous ambiancerons

De 16h à 5h le vendredi

De 10h à 5h le samedi

De 10h à 18h le dimanche Accès gratuit

Les buvettes seront ouvertes tous les jours de 10h à 3h

Le reste du temps, vous aurez l’autorisation de dormir, pour plus de fête le lendemain !

SE RENDRE AU BEL AIR FESTIVAL

NAVETTES

Carbonne Gare SNCF Bel Air Festival

(3€ le trajet simple 6€ l’aller/retour)

Réservation en ligne

https://shotgun.live/fr/festivals/bel-air-festival-7#7398#

⇨ ALLER

– Vendredi 7 juillet

Départ 16h30 ou 18h00

– Samedi 8 juillet

Départ 16h30 ou 18h00

⇦ RETOUR

– Dimanche 9 juillet

Départ 13h30 15h00 16h00 ou 18h00

COVOITURAGE

Groupe Facebook de covoiturage Covoiturage Bel Air Festival (https://www.facebook.com/groups/1889714687952463/) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-07-07

Lieu-dit Campario CAMPARIO

Saint-Araille 31430 Haute-Garonne Occitanie contact@belairfestival.fr

