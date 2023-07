Réalisation d’un macérat huileux Bel Air Droiturier, 9 juillet 2023, Droiturier.

Droiturier,Allier

Préparation de votre macérat après cueillette. Récipient et huile d’olive fournis..

2023-07-09 09:30:00 fin : 2023-07-09 12:00:00. EUR.

Bel Air

Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Macerate preparation after picking. Container and oil provided.

Preparación de su macerado tras la recolección. Recipiente y aceite de oliva suministrados.

Zubereitung Ihres Mazerats nach dem Pflücken. Behälter und Olivenöl werden bereitgestellt.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de tourisme du pays de Lapalisse