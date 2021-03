Saint-Germain-sur-Ille A bord de la Péniche Spectacle Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-sur-Ille Bel air de forro A bord de la Péniche Spectacle Saint-Germain-sur-Ille Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Germain-sur-Ille

Bel air de forro A bord de la Péniche Spectacle, 29 mai 2021-29 mai 2021, Saint-Germain-sur-Ille. Bel air de forro

A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 29 mai à 20:30

Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, Yann Le Corre, accordéoniste virtuose issu de la nouvelle génération des musiciens bretons, et Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo à la précision chirurgicale, vous invitent à rêver au Brésil.

Imprégné de cette musique dansante du Nordeste du Brésil, ces trois musiciens se sont emparés de la tradition musicale populaire à travers le Forro et le Xote, La Ciranda, Le Coco, la Quadrille… Au son de l’accordéon, de la zumba et de chants chaleureux, ils invitent à rêver au Brésil. En partenariat avec « le Stic »

12/10€

Musique Du Monde Brésil A bord de la Péniche Spectacle St germain sur ille Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T20:30:00 2021-05-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Germain-sur-Ille Autres Lieu A bord de la Péniche Spectacle Adresse St germain sur ille Ville Saint-Germain-sur-Ille