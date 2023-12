Cet évènement est passé Lessay, une page d’Histoire 1944 – 1960 Bel Air avenue Paul Jeanson Lessay Catégories d’Évènement: Lessay

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-11-22

fin : 2024-07-31 Exposition de photographies, sur le Bel Air devant l’abbatiale Sainte Trinité. Accès libre (en extérieur)..

Bel Air avenue Paul Jeanson

Lessay 50430 Manche Normandie

