BEL·LE ET REBEL·LE | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris BEL·LE ET REBEL·LE | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 18 mai 2023, Paris. Le jeudi 18 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant 5€/7€ La Bel·le et Rebel·le est la soirée de jeux et de performance drag organisée par Maison Chéri·e au profit d’associations LGBTQIA+. Chaque édition est différente et, cette fois, nous nous attaquons au principe du transformisme, du sosie et de l’impersonnation avec un twist Camp. Venez deviner quelles célébrités les artistes de la maison ont décidé de camper et découvrez les autour d’un SnatchGame ponctué de performances. Cette soirée est en soutien de la Pride des Banlieues. Les bénéfices et les dons leur seront reversés. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : coucou@lehasardludique.fr https://www.facebook.com/events/1276160616642122 https://www.facebook.com/events/1276160616642122 https://www.lehasardludique.paris/autre/2023-04-28/belle-et-rebelle

Belle-et-rebelle Belle-et-rebelle Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Hasard Ludique Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BEL·LE ET REBEL·LE | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 2023-05-18 was last modified: by BEL·LE ET REBEL·LE | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 18 mai 2023 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris