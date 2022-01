BEKOTO (Mahaleo) à Saint Germain les Arpajon (91) + Rak Roots + Nate Tex LE VOILIER 91 Saint-Germain-lès-Arpajon Catégories d’évènement: Essonne

Hovoaintsika amin’ny 7 ora hariva ny varavarana amin’izay isika milamina tsara. Misy tsakitsaky sy java-pisotro eny an-toerana. Hiaraka hihira, hihira tsirairary ary hiaraka hiredona ireo hira tena mamintsika rehetra. Samy hahazo ny anjarany avy ny tsirairay ary mbola hisy vahiny hafa ho hasaina hanafana ny seho. ? Raha mila fanazavana fanampiny : Laharana : 06 25 27 11 06 na 06 59 50 09 36 Ho hajaintsika ny fepetra rehetra. Samia mitandrina isika rehetra. Tehaka mafy be ho an’ny mpanohana sy ny namana rehetra manampy. Tsy handrinay sahady ny fiaonana aminareo. Salanitra e!! – * Un concert annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** – Bekoto de passage en France + LE VOILIER 91 6 route de loges 91 Saint-Germain Les Arpajon Saint-Germain-lès-Arpajon Chanteloup Essonne

