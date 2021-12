Bekar sur la scène du Splendid le 30 avril ! Le Splendid, 30 avril 2022, Lille.

Le Splendid, le samedi 30 avril 2022 à 20:00

Une trajectoire rapide, puisqu’il sort ses premiers titres sur YouTube en 2016, et voit s’installer un engouement immédiat autour de sa musique. Après avoir multiplié les connexions, Bekar commence en 2018 à écrire et enregistrer son 1er projet, en collaboration avec Lucci’, le beatmaker du North Face Records. Il sort en juin, le 1er extrait de ce projet, Bye Bye, visionné plus de 200 000 fois sur YouTube. Entre temps, Bekar s’affilie au label indépendant North Face Records, afin de se structurer et d’avancer dans sa démarche artistique. En Septembre 2018, il signe chez Believe pour la distribution digitale de son 1er projet, « Boréal » sorti en mars 2019. Suivront « Briques Rouges » en 2020 et « MIRA » en juillet 2021. Après une 1ère tournée en 2019, Bekar remontera sur scène dès la fin de l’année pour défendre son dernier projet.

entrée payante

Flows, technique, mélodies, textes introspectifs, mots forts ou légèreté, du haut de ses 23 ans Bekar est un vrai couteau suisse.

Le Splendid 1 place du mont de terre 59000 Lille Lille Fives Nord



2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T22:00:00