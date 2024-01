BEKAR Carcassonne, jeudi 7 mars 2024.

Entrez dans l’incroyable univers musical groovish & funkish de BEKAR. Chant, violon, batterie, basse, claviers et piano vous emportent dans une musique hybride chanson-groove où les couleurs de la musique Klezmer traversent les morceaux du groupe. Des textes en français et en yiddish dont les influences viennent d’artistes tels que -M-, Rachid Taha, les Négresses Vertes, Ibrahim Maalouf, David Krakauer, Prince… ainsi que des insondables sonorités du Klezmer. Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour et à l’énergie partagée avec le public. Le concert s’écoute, se vit, se chante et se danse.

Depuis 2008, BEKAR parcourt les lieux à chanter en France et en Europe: Montpellier, Sète, Paris, Martigues, Toulouse, Carpentras, Lyon, Vienne (Autriche)… Il a eu le plaisir de partager des scènes avec Bénabar, Debout sur le Zinc, HK et les Saltimbanques, Amir, Benjamin Biolay…

Gratuit sur réservation

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Début : 2024-03-07 21:00:00

