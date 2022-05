Béjart Ballet Lausanne Biarritz, 24 mai 2022, Biarritz.

Béjart Ballet Lausanne Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-05-24 20:30:00 – 2022-05-24 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Gil Roman dévoile sa création t ’M et variations…, un ballet où les pas sont autant de mots adressés à Maurice. Pages après pages, sous la forme d’un journal, relation à l’intime, le chorégraphe propose une suite de variations sur le thème de l’amour et de la nécessité intérieure de la danse. Une chorégraphie radicalement fascinante, chronique d’un jour de fête pleine de couleurs et d’arabesques.

De l’inédit toujours, en deuxième partie, la compagnie rend hommage au maître à travers un ballet composé d’extraits de ses chorégraphies. Série de pas de deux entrelacés et d’extraits de ballets plus amples, Béjart fête Maurice se veut une rhapsodie légère, une célébration, une cérémonie. Des extrait réunis par Gil Roman exactement comme on compose un récital, un spectacle joyeux, une rencontre légère.

Ni anthologie, ni manifeste, une proposition pour le pur plaisir de la danse.

Gil Roman dévoile sa création t ’M et variations…, un ballet où les pas sont autant de mots adressés à Maurice. Pages après pages, sous la forme d’un journal, relation à l’intime, le chorégraphe propose une suite de variations sur le thème de l’amour et de la nécessité intérieure de la danse. Une chorégraphie radicalement fascinante, chronique d’un jour de fête pleine de couleurs et d’arabesques.

De l’inédit toujours, en deuxième partie, la compagnie rend hommage au maître à travers un ballet composé d’extraits de ses chorégraphies. Série de pas de deux entrelacés et d’extraits de ballets plus amples, Béjart fête Maurice se veut une rhapsodie légère, une célébration, une cérémonie. Des extrait réunis par Gil Roman exactement comme on compose un récital, un spectacle joyeux, une rencontre légère.

Ni anthologie, ni manifeste, une proposition pour le pur plaisir de la danse.

+33 5 59 22 44 66

Gil Roman dévoile sa création t ’M et variations…, un ballet où les pas sont autant de mots adressés à Maurice. Pages après pages, sous la forme d’un journal, relation à l’intime, le chorégraphe propose une suite de variations sur le thème de l’amour et de la nécessité intérieure de la danse. Une chorégraphie radicalement fascinante, chronique d’un jour de fête pleine de couleurs et d’arabesques.

De l’inédit toujours, en deuxième partie, la compagnie rend hommage au maître à travers un ballet composé d’extraits de ses chorégraphies. Série de pas de deux entrelacés et d’extraits de ballets plus amples, Béjart fête Maurice se veut une rhapsodie légère, une célébration, une cérémonie. Des extrait réunis par Gil Roman exactement comme on compose un récital, un spectacle joyeux, une rencontre légère.

Ni anthologie, ni manifeste, une proposition pour le pur plaisir de la danse.

Entractes

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

dernière mise à jour : 2022-01-07 par