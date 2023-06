LES COLOMBIERS DE LA XAINTRIE -Eté à la Ferme – BAF Beix Saint-Julien-aux-Bois Catégories d’Évènement: Corrèze

Saint-Julien-aux-Bois LES COLOMBIERS DE LA XAINTRIE -Eté à la Ferme – BAF Beix Saint-Julien-aux-Bois, 12 juillet 2023, Saint-Julien-aux-Bois. Saint-Julien-aux-Bois,Corrèze Renseignements et réservation Visite de l’élevage de pigeons, vente de pigeonneaux, produits transformés frais et conserves..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 23:00:00. .

Beix

Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Information and booking Pigeon farm visit, sale of young pigeons, fresh and preserved processed products. Información y reservas Visita de la colombicultura, venta de pichones, productos frescos elaborados y conservas. Auskunft und Buchung Besichtigung der Taubenzucht, Verkauf von Jungtauben, verarbeitete Frisch- und Konservenprodukte. Mise à jour le 2023-06-27 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Saint-Julien-aux-Bois Autres Lieu Beix Adresse Beix Ville Saint-Julien-aux-Bois Departement Corrèze Lieu Ville Beix Saint-Julien-aux-Bois

Beix Saint-Julien-aux-Bois Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-aux-bois/