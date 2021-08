Jazz à Beire Mairie, 27 août 2021 19:00, Beire-le-Châtel.

Formation invitée : “6tet and the City”

Le « 6tet and the City » revient sur scène avec un tout nouveau programme d’arrangements et de compositions originales autour d’un jazz inspiré de Naïssam Jalal et Avishaï Cohen, en passant par quelques détours chez Erik Satie… le tout sublimé par un plaisir non dissimulé de jouer et de partager la musique sur scène et dans le public et une complicité entre musicien·nes et spectateur·ices toujours plus forte !

Line-up :

Emilie Caumeil : trompette, composition, arrangement

Maxime Thomy : saxophone alto

Rose Dehors : trombone

Antoine Galvani : piano

Jean Waché : contrebasse

Julien Ducruet : batterie

Emilie Caumeil

Trompettiste dès l’âge de 5 ans, elle évolue dans le classique, les musiques balkan-orientales et le jazz dans les Conservatoire de Limonest, Villefranche et Lyon, ainsi qu’en Musicologie à Lyon 2. Passionnée par l’arrangement et l’écriture, elle monte de nombreuses formations pour se produire en concert en salle ou en Festival régulièrement dans la région lyonnaise et le sud-ouest de la France. Elle entre en Master de composition de Musique de Films à Lyon en 2021 et monte un concert-conférence autour des Femmes et du Jazz sur commande de la Médiathèque de Lezoux.

Maxime Thomy

Saxophoniste depuis plus de 15 ans, Maxime Thomy est d’abord passé par plusieurs formations soul/funk avec lesquelles il a fait ses premières grandes scènes (Ninkasi Kao, Transbordeur).

Il se consacre maintenant au jazz dans la classe de Michaël Chéret et joue actuellement dans de nombreuses formations de la région lyonnaise (divers big bands, Organ trio, Quintet Neo Soul, etc).

Rose Dehors

Rose Dehors découvre le trombone classique avec Nicolas Lapierre au CRR de Rouen avant d’intégrer la classe de sacqueboute de Claire McIntyre au CRR de Versailles. Elle obtient son diplôme de fin d’études en jazz, en trombone classique et en flûte à bec en 2019 à Rouen. Elle poursuit depuis ses études au CNSMD de Lyon dans la classe de Daniel Lassalle en sacqueboute.

Elle continue ses études en trombone jazz à l’ENM de Villeurbanne et au CRR de Lyon. Elle s’intéresse aussi bien à la pratique du jazz et des musiques improvisées en grandes et petites formations (Orchestre National de Jazz des Jeunes, divers big bands…) qu’à la musique ancienne avec ses différents instruments, qu’elle joue dans diverses formations de musique renaissance, baroque et médiévale (Compagnie Outre-meusure, La Fenice…).

Antoine Galvani

Antoine Galvani est né sur un piano, du côté de Grenoble au milieu des années 80. Immergé dans la musique classique dès ses 5 ans, il découvre le rock à 16 ans et le jazz à 20. Cet éclectisme, amour de toutes les musiques, ne le quittera plus. De longues études (CRR de Grenoble, de Chambéry, Centre des Musiques Didier Lockwood), avec de nombreuses rencontres (Benoit Sourisse, Pierre Drevet, Bojan Z, Baptiste Trotignon…), et de nombreuses expériences de scène sous son propre nom ou sous le pseudonyme d’Ahn Tuan, de la pop au métal avec une forte attraction vers le jazz. Compositeur-arrangeur boulimique, il écrit pour ses propres projets, mais également sur commande pour plusieurs musiciens, groupes, chœurs, compose à l’image pour des courts-métrages et des pièces de théâtre (parfois en direct). Il produit lui-même 3 albums et 3 EP, et participe à 4 autres en tant que sideman.

Jean Waché

Tout d’abord violoniste puis bassiste électrique, ce n’est qu’à vingt ans, après avoir obtenu une licence de musicologie, qu’il commence la contrebasse jazz au conservatoire de Dijon, puis celui de Chalon-sur-Saône et Lyon. Les projets qu’il accompagne sont très variés, allant du jazz au folklore cubain en passant par la chanson française, l’orchestre symphonique ou encore les musiques improvisées. C’est en duo avec le pianiste Quentin Pradel qu’il fait ses premières tournées, ces dernières lui permettant d’enregistrer deux albums avec le chanteur Régis Mannarini. Sa collaboration avec le théâtre est de longue date car il l’a pratiqué en amateur, puis a accompagné des comédiens du théâtre universitaire dans un projet indépendant avant de se lancer dans l’accompagnement de la pièce Médée Kali en duo avec la comédienne Emilie Faucheux, pièce ayant joué aux éditions 2017 et 2018 du festival Avignon Off. L’accompagnement des musiques traditionnelles viendra plus tard, tout d’abord en remplaçant sur une tournée française le bassiste du groupe hongrois Taraf de Akacfa puis suite à sa rencontre avec le oudiste Amin Al Aiedy.

Julien Ducruet

Julien Ducruet commence la batterie à l’âge de 8 ans dans une école de musique en région angevine avant d’intégrer le conservatoire de Villefranche sur Saône pour y découvrir et apprendre le jazz avec Cédric Perrot, Christophe Métra et David Bressat. Il entre en 2019 au conservatoire de Lyon en batterie jazz 3ème cycle pour suivre l’enseignement de Pierre « Tiboum » Guignon puis de Maxime Fueris.

