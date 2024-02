Beilhadeg / Veillée bretonne Salle polyvalente Plouarzel, dimanche 10 mars 2024.

Par le chant, le conte, la musique, le jeu, la lecture il s’agit de donner une large place à la langue et à la culture bretonnes. Scène ouverte à toutes et tous, des plus jeunes aux plus anciens. Le but est de partager un bon moment.

Proposé par l’association Tre-Arzh. .

Début : 2024-03-10 15:30:00

fin : 2024-03-10 17:30:00

Salle polyvalente Plasenn ker

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne assotrearzh@yahoo.fr

