Balade « Créez votre propre légende »
Beignon

Morbihan Balade « Créez votre propre légende » Beignon, 1 avril 2023, Beignon. Beignon Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-01 14:00:00

fin : 2023-09-30 . Ouvrez les portes de votre imaginaire le temps d’une balade et bien plus encore. Matériel créatif fourni.

Maximum 6 personnes.

Tous les jours à 14h, du 1er avril au 31 octobre à 14h.

Durée : 1h30 à 2h.

Sur réservation. Annulation si intempéries.

Contact : 06 49 34 59 33 . Beignon 56380 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-05 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

Catégories d'Évènement:
Beignon, Morbihan

Code postal
56380

Ville
Beignon

Departement
Morbihan

