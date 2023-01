Le peuple ailé Esperia ( Beignon), 22 janvier 2023 17:00, Beignon.

Dimanche 22 janvier, 17h00 Sur place 20€ par personne, sur réservation lacourdeslicornes@gmail.com, esperiasilvia@hotmail.fr, 07 89 41 44 28, 06 81 94 86 59

Mythes, légendes et symboles entre art, musique et archéologie

Un voyage en images, musique et paroles pour découvrir la déesse-oiseau préhistorique, ancêtre des sirènes méditerranéennes et des demons de l’Outre-tombe étrusque. venez découvrir les mythes liés à l’oie, au corbeau et au cygne, écoutez des chants traditionnels d’Italie, d’Angleterre, Bretagne et Espagne pour chanter les oiseaux et apprendre leurs vertus.

Un parcours entre imagination, art et culture, tenu dans un petit bijou de refuge LPO au cœur de la forêt de Brocéliande.

Esperia ( Beignon) 4, chemin des écureuils, 56380 Beignon 56380 Beignon Morbihan

dimanche 22 janvier – 17h00 à 19h00