Beige Banquet • Hallan • Chester Remington SUPERSONIC, 3 février 2023, Paris.

Le vendredi 03 février 2023

de 19h00 à 23h10

. gratuit

Les 7 ans du Supersonic !

BEIGE BANQUET

Beige Banquet, c’est le nouveau projet Tom Brierley du groupe PKNN, basé à Londres. Du post-punk tendu aux guitares acérées, soutenues par une basse et boite à rythme hypnotiques. La courte discographie du jeune groupe (un album, un EP) impressionne déjà et on a bien hâte de voir ce que ça donne sur scène !

HALLAN

Hallan est un groupe basé à Portsmouth qui écrit et répète dans une fortification du 18ème siècle construite sur le flanc d’une colline et entourée d’une forêt. C’est dans cet environnement dramatique que le leader Conor Clements canalise les frustrations, les insécurités et les événements du début de l’âge adulte dans ses textes, qui sont parsemés de poésie d’observation et de messages rassurants sur le fait que vous n’êtes pas seul dans ce monde écrasant.

Le groupe puise ses influences dans les personnes qu’il croise tous les jours – dans les allées de supermarché, sur votre fil d’actualité Facebook, chez vos voisins, Hallan observe et commente la vie britannique à travers une vision sombre de l’avenir influencée par Orwell, le style cut-up de Burroughs, et autres membres de la beat generation.

CHESTER REMINGTON

Fusée sonore venue de Reims, Chester Remington joue un rock kaléidoscopique qui n’appartient qu’à lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 60’s, le Grunge US 90’s ainsi que par le Garage ensorcelé Australien, le groupe a sorti en 2021 une poignée de titres re- marqués. Porté par des concerts qui marquent les esprits, le ciré jaune s’apprête à déferler sur 2023. Préparez-vous car vous n’avez pas fini d’en entendre parler.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

