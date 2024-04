Bei Dao | Saisir l’instable – Photographie Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, jeudi 4 avril 2024.

Bei Dao | Saisir l’instable – Photographie L’Institut Confucius de l’Artois vous convie à l’exposition «Saisir l’instable» du poète, romancier, peintre et photographe Bei Dao. Une sélection de ses photographies comme métaphore de sa poésie. 4 – 27 avril Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Entrée libre

Exposition du 4 au 27 avril 2024.

Vernissage samedi 13 avril à partir de 15:00

Goûter des artistes – Dimanche 7 avril 16:30 – Diffusion et lecture à haute voix _ Textes de Bei Dao

Bei Dao, né en 1949 à Pékin, est l’une des plus grandes figures de la poésie contemporaine chinoise, reconnu et récompensé internationalement tant pour sa prose que sa poésie. Son utilisation métaphorique et symbolique de la langue se fige lorsqu’il est victime d’un grave accident vasculaire cérébral en 2012.

Au regard de son handicap, après trente années, il revient à la peinture et invente un nouveau langage. Il explore de nouvelles possibilités et compose des surfaces-paysages faites de points d’encre. Le point comme signe originel aux possibilités infinies, comme motif de liberté canalise l’impulsion lyrique du vide des mots vers des images de points.

En 2018, un an avant ses 70 ans, il présente sa première exposition de tableaux aux points d’encre à la galerie Horizons à Paris, et en 2019 en nos murs.

C’est en 2024 que le poète, avec la complicité de l’Institut Confucius de l’Artois, invite le photographe de longue date à nous faire découvrir une sélection de ses images, photographies. Filant les métaphores du point au pixel, de l’ensemble au fragment, de la réalité à l’illusion, … ses images suspendues saisies, captées en un instant sont dédiées à la subjectivité, l’émotion, l’éphémére.

Ces photographies sont le reflet de sa spiritualité, de ses états d’âme et pour nous source de méditations…

