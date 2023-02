Behzod Abduraimov en récital – Concert du soir AUDITORIUM DU LOUVRE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Behzod Abduraimov en récital – Concert du soir AUDITORIUM DU LOUVRE, 22 février 2023, PARIS. Behzod Abduraimov en récital – Concert du soir AUDITORIUM DU LOUVRE. Un spectacle à la date du 2023-02-22 à 20:00 (2023-02-22 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Behzod Abduraimov, pianoRobert Schumann"Kreisleriana opus 16" Dilorom Saidaminova« Les Murs de l'ancienne Boukhara » Modeste Moussorgski« Les Tableaux d'une exposition » Né en 1990 à Tachkent, le pianiste ouzbek Bezhod Abduraimov s'est imposé en quelques années comme l'une des nouveaux visages de son instrument, notamment après sa victoire au concours international de Londres en 2009. Habitué du Louvre, il a donné son premier récital à Paris à l'Auditorium Michel Laclotte en 2013. Pour ce concert accompagnant l'exposition « Splendeurs des oasis d'Ouzbekistan », il interprétera une page de la compositrice ouzbèke Dilorom Saidaminova évoquant la ville de Boukhara, étape incontournable sur la route de la soie, avant de se lancer à l'assaut de deux chefs-d'œuvre du répertoire, les tourmentés Kreisleriana de Schumann et les colorés et piquants Tableaux d'une exposition de Moussorgski.Le billet du concert donne accès au musée le jour même ! Ce concert bénéficie du soutien de la Fondation pour le développement de l'Art et de la Culture auprès du Cabinet des Ministres de la République d'Ouzbékistan. Exposition « Splendeurs des oasis d'Ouzbékistan » du 23 novembre 2022 au 6 mars 2023 au musée du Louvre



« Les Tableaux d'une exposition » Né en 1990 à Tachkent, le pianiste ouzbek Bezhod Abduraimov s'est imposé en quelques années comme l'une des nouveaux visages de son instrument, notamment après sa victoire au concours international de Londres en 2009. Habitué du Louvre, il a donné son premier récital à Paris à l'Auditorium Michel Laclotte en 2013. Pour ce concert accompagnant l'exposition « Splendeurs des oasis d'Ouzbekistan », il interprétera une page de la compositrice ouzbèke Dilorom Saidaminova évoquant la ville de Boukhara, étape incontournable sur la route de la soie, avant de se lancer à l'assaut de deux chefs-d'œuvre du répertoire, les tourmentés Kreisleriana de Schumann et les colorés et piquants Tableaux d'une exposition de Moussorgski. Le billet du concert donne accès au musée le jour même ! Ce concert bénéficie du soutien de la Fondation pour le développement de l'Art et de la Culture auprès du Cabinet des Ministres de la République d'Ouzbékistan. Exposition « Splendeurs des oasis d'Ouzbékistan » du 23 novembre 2022 au 6 mars 2023 au musée du Louvre

