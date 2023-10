Behind the line Le Carreau du Temple Paris, 22 juin 2024, Paris.

Du samedi 22 juin 2024 au dimanche 23 juin 2024 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

.Tout public. payant

Tarif unique à 10€ / Tarif -12 ans à 5€

Une création transdisciplinaire écrite à 6 mains, où se croisent danse, musique et témoignages, pour placer l’égalité citoyenne au cœur de l’art !

L’exil et la démocratie inspirent un projet original initié par Le Carreau du Temple. Où se croisent danse, création sonore, musique et témoignages de femmes exilées. À partir de trois écritures singulières, une création transdisciplinaire qui met l’égalité citoyenne au cœur de l’art.

Prenez une étoile montante de la pop française, une chorégraphe-écrivaine issue des cultures urbaines et un comédien tout-terrain. Ensuite faites-leur croiser les chemins d’une quinzaine de citoyen·ne·s, et aussitôt le processus de création se réinvente pour franchir toutes les lignes, toutes les frontières. En l’occurrence, dans la grande Halle du Carreau du Temple, l’art vocal et musical de Malik Djoudi rencontre la danse urbaine d’Anne Nguyen qui travaille ici avec quatre danseuses et danseurs africains urbains de sa compagnie et quatre B-Girls et B-Boys, enfants et adolescents, venant d’un petit village du Bénin : les « Enfants des Collines ».

En compagnie du dramaturge Joris Avodo, ils partent de témoignages recueillis auprès de personnes exilées à Paris (artistes, femmes isolées rencontrées à la Halte femme au Carreau du Temple…). En creux, les lignes à gravir, en sport comme dans la vie, deviennent le sujet de Behind the line. Car mieux vaut y arriver ensemble, par la solidarité et dans un véritable esprit olympique, plutôt que par la course effrénée et absurde au quotidien qui divise en vainqueurs et vaincus.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Spectacle accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/WG2KP2YT +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/WG2KP2YT

© Didier Boko