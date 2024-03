Behind the line au Carreau du Temple Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 22 juin 2024.

Du samedi 22 juin 2024 au dimanche 23 juin 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

L’exil et la démocratie inspirent un projet original initié par le Carreau du Temple où se croisent danse, création sonore, musique et témoignages de femmes exilées du 22 au 23 juin.

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

L’exil et la démocratie inspirent un projet original initié par le Carreau du Temple où se croisent danse, création sonore, musique et témoignages de femmes exilées. Prenez une étoile montante de la pop française, une chorégraphe-écrivaine issue des cultures urbaines et un comédien tout-terrain. Faites-leur croiser les chemins d’une quinzaine de citoyens, et aussitôt le processus de création se réinvente pour franchir toutes les lignes, toutes les frontières.

Dans la grande halle du Carreau du Temple, l’art vocal et musical de Malik Djoudi rencontre la danse urbaine d’Anne Nguyen qui travaille ici avec quatre danseurs de sa compagnie et quatre jeunes breakers venant d’un petit village du Bénin : les « Enfants des Collines ». En compagnie du dramaturge Joris Avodo, ils partent de témoignages recueillis auprès de personnes exilées à Paris. En creux, les lignes à gravir, en sport comme dans la vie, deviennent le sujet de Behind the line. Ces trois écritures singulières donnent vie à une création transdisciplinaire qui met l’égalité citoyenne au cœur de l’art.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

© B-Boys Cotonou Didier Boko