Behan 100 : concert traditionnel de Macdara Yeates Centre Culturel Irlandais Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

7€

Pour cette édition spéciale, nous aurons le plaisir d’accueillir le chanteur folk traditionnel Macdara Yeates, décrit comme « un interprète profond et intense » (Irish Music Magazine).

Rencontrant un succès non démenti depuis 2015, notre Gaulín Traditional Singers’ Club se veut un espace privilégié pour tous ceux qui souhaitent chanter ou simplement écouter des airs traditionnels, qu’ils soient irlandais ou venus d’autres contrées. Pour cette édition spéciale, nous aurons le plaisir d’accueillir le chanteur folk traditionnel Macdara Yeates, en résidence au CCI à l’été 2021. Décrit comme « un interprète profond et intense » (Irish Music Magazine), il est connu pour ses performances de classiques irlandais, de chansons de dockers ou de ballades oubliées de son quartier dublinois. Avec l’historien Donal Fallon, Macdara a été cet hiver à l’initiative d’un événement dédié à Behan, qui a connu un très vif succès. Il entonnera pour nous quelques refrains a cappella, célébrant ainsi l’enfant terrible de Dublin, dont on marque cette semaine au CCI le centenaire de la naissance.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/macdara-yeates https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.facebook.com/ccirlandais https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/macdara-yeates

