Behan 100: Brendan Behan in Paris
Centre Culturel Irlandais Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 15 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023

Film, chansons, discussions et lectures révèlent l’influence du Paris d’après-guerre sur l’œuvre du grand Brendan Behan.

Il y a cent ans cette année naissait Brendan Behan (1923-1964), homme libre et célèbre dramaturge et poète dublinois. Enfant de la classe ouvrière, l’immense et débonnaire Behan a vécu sa vie au rythme des soubresauts des luttes politiques et des verres d’alcool qui lui déliaient la langue. C’est dans les pubs qu’il fraternisait, déclamait des vers, chantait des rengaines en gaélique. Son œuvre, traduite dans le monde entier, lui survit aujourd’hui.

Du 15 au 18 novembre, venez célébrer l’un des écrivains les plus aimés d’Irlande et, plus particulièrement, son lien à la Ville lumière. Racontée à travers film, chansons, discussions et lectures, l’histoire méconnue de Behan à Paris est celle de ses premiers engagements littéraires dans l’effervescence d’après-guerre et de ses affinités avec les auteurs français. La reconnaissance que Behan a reçue ici, combinée à la liberté intellectuelle qu’il a connue, a grandement stimulé sa créativité et donné naissance à quelques-uns de ses écrits majeurs.

_ Mercredi 15 novembre à 19h30 : Projection du documentaire The Laughing Boy, en présence de son réalisateur Alan Gilsenan et du scénariste et narrateur Theo Dorgan.

_ Vendredi 17 novembre à 19h30 : Gaulín Traditional Singers’ Club animé par Macdara Yeates

_ Samedi 18 novembre de 14h à 18h : Rencontres et discussions, avec Deirdre McMahon, Clíona Ní Ríordáin, Ciaran Farrell, John Brannigan…

_ Samedi 18 novembre à 19h30 : Concert du songwriter Jack O’Rourke

Evénement imaginé par Deirdre McMahon et présenté en association avec l’Ambassade d’Irlande.

Centre Culturel Irlandais
5 rue des irlandais
75005 Paris

