BEGUE FALL Le Mounguy Marseille, samedi 30 mars 2024.

BEGUE FALL ♫MUSIQUE DU MONDE – AFRO – REGGAE♫ Samedi 30 mars, 21h30 Le Mounguy

C’est un groupe qui monte sur scène avec l’engagement de transmettre de l’amour grâce aux paroles, aux attitudes, aux pas de danse rythmiques partagés avec le public.Des regards, des rires, le partage de l’amour d’être vivant, c’est le combat que mène Begue Fall.

Un groupe généreux qui considère la musique comme un langage pour nous guider malgré nos différences. Les chansons nous ouvrent à la possibilité de vivre en paix, nous incitent à partager avec les autres un moment musical de bonheur qui peut transformer tout le mauvais en énergie positive. C’est une musique 100% originale, contente, mais engagée, qui traverse les frontières du temps et du globe.

Begue Fall voit la musique comme une transe, une danse qui ne s’arrête jamais. La guitare rythmique possède un aspect organique, elle est l’élément le plus important avec la voix puissante du chanteur. La musique traditionnelle africaine donne le rythme et l’inspiration, elle est complétée par d’autres éléments plus modernes comme une batterie, une basse, une guitare électrique et un clavier.

Si vous n’avez pas le moral venez à un concert de Begue Fall et on reparle !

