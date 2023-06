CAHORCHESTRA, Ensemble symphonique du conservatoire Bégoux Cahors, 11 juin 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Dimanche 11 Juin à 15H – CAHORCHESTRA, Ensemble symphonique du conservatoire avec musiques de films (dans le cadre de Juin Jardin).

2023-06-11 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-11 . EUR.

Bégoux

Cahors 46000 Lot Occitanie



Sunday, June 11 at 3 p.m. – CAHORCHESTRA, Conservatoire symphonic ensemble with film music (as part of Juin Jardin)

Domingo 11 de junio a las 15:00 h – CAHORCHESTRA, conjunto sinfónico del Conservatorio con música de películas (en el marco de Juin Jardin)

Sonntag, 11. Juni um 15 Uhr – CAHORCHESTRA, Symphonisches Ensemble des Konservatoriums mit Filmmusik (im Rahmen von Juin Jardin)

