BEGOODIZ La Forge d’Adrien, 21 mai 2022, Sillars.

La Forge d’Adrien, le samedi 21 mai à 20:30

…..Ce joyeux quintet propose un set de compositions originales hétéroclites, «Oldies but Goodies». Influence inconsciente ou travaillée, chaque chanson puise son inspiration dans le passé, des 30’s aux 70’s, avec l’intensité des rythm’n’blues et de la Soul. On y voyage aussi vers la Jamaïque avec du Rock-Steady à l’ancienne. ​ Les deux chanteuses, dont le glam n’est plus à discuter, font vibrer les coeurs et les mélodies, balancent les harmonies et brillent par leur complicité. Mais lesBegoodiz c’est aussi une batterie, aux accents “Jamaïcan Boogie” qui fait danser irrésistiblement le public, une contrebasse, qui apporte une touche jazzy et swing et enfin une guitare, qui enrichit les morceaux de sons rock et de disto qui crache.

Entrée libre

Concert à La Forge d’Adrien – SILLARS

La Forge d’Adrien 1 rue des forges 86320 SILLARS Sillars Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00