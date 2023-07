Musico-partage Bègles plage Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Musico-partage 27 juillet et 23 août Bègles plage Bègles, 27 juillet 2023, Bègles. Musico-partage 27 juillet et 23 août Bègles plage gratuit sur inscription Venez découvrir et partager l'univers sonore, les mouvements qui nous entourent et nous composent. Jeudi 27 juillet de 10h à 12h à Bègles plage Mercredi 23 août à Chapitô Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-27T10:00:00+02:00 – 2023-07-27T12:00:00+02:00

musique famille Bègles plage Adresse Plaine des sports, 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde

