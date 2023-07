Larsene on the Beach Bègles plage Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Larsene on the Beach Bègles plage Bègles, 22 juillet 2023, Bègles. Larsene on the Beach Samedi 22 juillet, 18h00 Bègles plage Gratuit Larsene ont the Beach pour le 4ᵉ édition !

Retrouvez-nous à Bègles Plage à partir de 18h pour des concerts : – Menni Jab (rap)

– Moussa Koïta (soul)

– Cie Safar (danse orientale)

– El Project (fusion rock)

Buvette et restauration sur place Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

