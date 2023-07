Soirée des p’tits Béglais Bègles plage Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Soirée des p’tits Béglais Bègles plage Bègles, 21 juillet 2023, Bègles. Soirée des p’tits Béglais Vendredi 21 juillet, 16h30 Bègles plage Entrée libre, gratuit Une soirée conviviale en famille avec vos enfants de 0 à 6 ans ! Au programme : Espace de jeux en accès libre (parcours moteurs, jeux géants en bois, jeux de construction…).

Atelier de percussions boomwhackers par Larsene – Amicale Laïque

Atelier lecture pour les enfants de 1 à 4 ans

Concert ouvert à tous animé par Larsene – Amicale Laïque Food-truck sur place Evénement en accès libre et gratuit Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T16:30:00+02:00 – 2023-07-21T20:30:00+02:00

2023-07-21T16:30:00+02:00 – 2023-07-21T20:30:00+02:00 rencontre soiree Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Bègles plage Adresse Plaine des sports, 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Bègles plage Bègles

Bègles plage Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/