Gironde Hydrospeed Bègles plage Bègles, 19 juillet 2023, Bègles. Hydrospeed 19 juillet – 23 août, les mercredis Bègles plage Gratuit, sur inscription le jour même Activité Nautique, hydrospeed à Bègles plage Venez découvrir cette activité au lac de Bègles, à l’aide de palmes et d’une planche, séance cardio assurée en fonction de votre motivation…

Inscription obligatoire et …..gratuite ! Important :

Pour les activités aquatiques, un test anti-panique est obligatoire. Celui-ci pourra être réalisé sur place avant l’activité.

Retrouvez ici le programme complet des activités de votre été à Bègles avec CAP33.

Bègles plage
Plaine des sports, 33130 Bègles
Bègles
33130 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

07 64 58 10 42

https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programme-CAP33-ete-2023.pdf

