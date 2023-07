Golf Bègles plage Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Golf Bègles plage Bègles, 17 juillet 2023, Bègles. Golf 17 juillet – 21 août, les lundis Bègles plage Gratuit, inscription à l’accueil de Bègles plage Venez découvrir le golf en vous inscrivant aux initiations gratuites !

Sport, loisir, santé, pleine nature, adapté à tous !

Tous les lundis à Bègles plage — Terrain n°4 de la plaine des sports

(sauf les 3,10 et 24 juillet)

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.

Sur inscription à l’accueil de Bègles plage Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 58 10 42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T14:30:00+02:00 – 2023-07-17T16:00:00+02:00

