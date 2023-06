Cinéma de plein air Bègles plage Bègles, 13 juillet 2023, Bègles.

Cinéma de plein air Jeudi 13 juillet, 21h45 Bègles plage Gratuit – Pour tous

L’été commence ! Venez profiter d’une soirée cinéma de plein air, dans la ville de Bègles. N’oubliez votre chaise, votre fauteuil, tabouret… ou bien votre plaid…ainsi que du popcorn pour une touche sucré… ou salé !

Jeudi 13 juillet, à Bègles plage à partir de 21h45 – Film : Captain Fantastic

SYNOPSIS

Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis, un père dévoué élève ses six enfants à l’écart de la société. Mais lorsqu’une tragédie les frappe, la famille est forcée de quitter leur paradis et d’effectuer un voyage dans le monde extérieur, qui remettra en cause sa vision de la parentalité.

Bègles plage Av. Pierre Mendès France, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-13T21:45:00+02:00 – 2023-07-13T23:45:00+02:00

Centre Social et Culturel l’Estey