Gironde Inauguration d’Un été près de chez vous Bègles plage Bègles, 13 juillet 2023, Bègles. Inauguration d’Un été près de chez vous Jeudi 13 juillet, 19h00 Bègles plage Entrée libre Venez nombreux célébrer le début de l’été et le lancement de l’opération estivale Un été près de chez vous ! Au programme de la soireé : Lancement officiel par le maire à 19h

Buffet salé

DJ set – concert de Larsene-Amicale Laïque à 20h30

Cinéma de plein air : projection du film Captain Fantastic de Matt Ross (2016) à 22h30 Soirée ouverte à tous, en accès libre et gratuite Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0764581042 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:59:00+02:00

