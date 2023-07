Pique-nique des séniors Bègles plage Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Pique-nique des séniors Bègles plage Bègles, 13 juillet 2023, Bègles. Pique-nique des séniors 13 juillet – 31 août, les jeudis Bègles plage Inscription au Bureau Information Séniors PIQUE-NIQUE DES SENIORS Tous les jeudis du 13/07 au 31/08/2023 De 10h00 à 16h30 Détente et convialité vous attendent sur ces journées à Bègles Plage.

Pour le déjeuner, vous pouvez apporter votre propre repas ou en réserver un auprès du Bureau Information Séniors (B.I.S) qui sera fourni par la cuisine centrale.

Renseignements et inscription auprès du Bureau Information Séniors

05 56 49 69 32

Renseignements et inscription auprès du Bureau Information Séniors

05 56 49 69 32

info.seniors@mairie-begles.fr

Bègles plage
Plaine des sports, 33130 Bègles
Bègles 33130
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-07-13T10:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00

