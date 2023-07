Cet évènement est passé Animations été 10/14 ans Bègles plage Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Animations été 10/14 ans Bègles plage Bègles, 11 juillet 2023, Bègles. Animations été 10/14 ans 11 juillet – 28 août Bègles plage Gratuit, sur inscription Activités pour les jeunes de 10 à 14 ans !!!! Tchoukball

Paddle

Beach sport-co

canoé

ultimate

boxe

rugby flag

tennis de table

golf

foot city stade

disc-golf

tir à l’arc

beach handball

beach soccer

basket Inscription gratuite à l’accueil de Bègles plage.

Activités prévues sur Bègles plage, Chapitô, plaine de sports, terre sud. Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 58 10 42 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T11:15:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

