Canoë Bègles plage Bègles, 5 juillet 2023, Bègles.

Canoë 5 juillet – 30 août Bègles plage Gratuit, inscription sur place à Bègles plage

Pour se maintenir en forme au lac de Bègles !

La partie haute du corps est la plus sollicitée. En effet, la traction de la pagaie et la rotation du tronc musclent les bras, les épaules, les dorsaux et les pectoraux.

En famille ou individuellement à partir de 15 ans.

Tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h15 à 16h.

(sauf 10/07, 19/07)

IMPORTANT

Pour les activités nautiques, un test anti-panique est obligatoire. Celui-ci pourra être délivré sur place avant l’activité.

Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 58 10 42 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T15:15:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00

2023-08-30T15:15:00+02:00 – 2023-08-30T16:00:00+02:00

sport famille