Gironde Activités sport santé Bègles plage Bègles, 3 juillet 2023, Bègles. Activités sport santé 3 juillet – 1 septembre Bègles plage gratuit, sur inscription Vous souhaitez entretenir votre forme en douceur, sans impact brutal pour le corps ?

Venez participer à des séances d’activités physiques compatibles avec le sport santé : Gym douce, remise en forme seniors, danse en ligne, tournoi de pétanque, stretching, matinées douceur, marche nordique, musico-partage, yoga thaï, initiation golf, remise en selle.

Inscription obligatoire à l’accueil de Bègles plage Retrouvez ici le programme complet des activités de l’été sportives à Bègles Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 58 10 42 »}] [{« link »: « https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2023/06/Programme-CAP33-ete-2023.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

