Ateliers d’astronomie par ABERA de Bègles Bègles Plage Bègles, 24 juin 2023, Bègles.

Ateliers d’astronomie par ABERA de Bègles Samedi 24 juin, 14h00, 20h00 Bègles Plage Entrée libre sur réservation

Ateliers d’astronomie par ABERA de Bègles

> Fabrication de petits cadrans solaire à emporter

Samedi 24 juin de 16 h à 20 h

> Observation des planètes : venez découvrir Vénus et la Lune

Samedi 24 juin de 20 h à 23 h

Enfants à partir de 8 ans et adultes.

Gratuit, à Bègles Plage, derrière le poste de secours.

Les membres de l’équipe d’ABERA vous réservent d’autres surprises : Sébastien Plaisir vous ravira avec ses contes inspirés de l’astronomie et Mathieu Sudre vous expliquera d’où viennent les météorites et leur utilité.

Pour les observations en soirée, pensez à vous munir de vêtements chauds ; une boisson chaude vous sera proposée.

Bègles Plage Avenue Pierre Mendès France Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citecirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.56.49.95.95 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

astronomie planetes

ABERA