Bibliothèque Municipale, le jeudi 14 avril à 18:00

Lancement officiel du guide édité par Le Festin et présentation de l'ouvrage Jeudi 14 avril dès 18h à la Bibliothèque Municipale Table de vente en partenariat avec la Librairie Le Contretemps Réservation obligatoire Découvrez le guide Bègles Parcours en ville édité par Le Festin Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T20:00:00

