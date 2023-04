Bojoo & son musicien Bègles, 2 juin 2023, Bègles.

Bojoo & son musicien

Depuis mes débuts dans le domaine artistique, mon rapport au public est important, la rue reste pour moi l’endroit le plus propice et le plus captivant pour l’expérimentation et la confrontation directe du public pour la proximité possible en l’absence de scène à proprement parler.

Mon intention avec le personnage de Bojoo est de combiner les trois styles clownesques les plus connus, le clown blanc et son sérieux, l’auguste avec son nez rouge et son impertinence puis le contre pitre et son côté décalé en y intégrant le fruit de mes expériences dansées.

Vendredi 2 juin à partir de 18 h en déambulation dans les rues.

Samedi 3 juin à 12 h – Place du Bicentenaire à 16 h 30 Parc de la Mairie et à partir de 20 h en déambulation dans les rues.

Dimanche 4 juin à 14 h – Place du Bicentenaire

