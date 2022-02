Beginning – par le Théâtre du Héron Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Beginning – par le Théâtre du Héron Théâtre (Le) – Rezé, 25 mars 2022, Rezé. 2022-03-25

Horaire : 20:00

Gratuit : non 10,50 € / 12 € ou Pass 2 spectacles : Notre-Dame de Paris le 24/3 à 14h30 ou 20h + Beginning le 25/3 à 20h : 19 € BILLETTERIE : www.helloasso.com Théâtre. Perdus dans l’aube morne de leur quarantaine, les personnages de « Beginning » pourraient s’aimer. Ils se désirent et se racontent. Peut-être un peu trop. Peut-être mal. Peut-être pour toujours. On assiste à cet instant de seuil entre deux êtres où tout est ouvert mais si fragile qu’on en frissonne. La langue de David Eldridge sculpte les silences, les maladresses tendres et les incompréhensions réciproques pour faire tenir la pièce en équilibre sur le fil fragile du désir… Texte de David EldridgeMise en scène de Gaspard LegendreDramaturge : Estelle BaudouAvec Caroline Aïn et Aurélien Mallard Durée : 1h25 Tout public à partir de 12 ans Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr http://theatreduheron.fr/

