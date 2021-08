Couëron Théâtre Boris-Vian Loire-Atlantique, Nantes Bégayer l’obscur Théâtre Boris-Vian Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bégayer l’obscur Théâtre Boris-Vian, 19 décembre 2021, Couëron. 2021-12-19

Horaire : 17:00 18:20

Gratuit : non Tarif : 5€ 10 ans + Le théâtre Boris Vian accompagne le chanteur-compositeur David Sire depuis plusieurs années, pour cette création, il arpente un territoire nouveau, celui d’un récit musical, toujours grand ouvert sur l’autre. Un jour, en sepromenant dans la forêt, David Sire devine la présence d’un homme. Et c’est un choc, un bouleversement, uneobsession totale, intime, irrépressible. Quel homme peut vivre ici ? Et pourquoi ? En duo avec son fidèle compliceguitariste Cerf, il va explorer une nouvelle manière de raconter ce choc. Et finalement opérer une mue artistique. Lui qui, depuis plus de vingt ans, écrivait des chansons, invente une forme nouvelle, celle d’un récit miconté, mi-chanté, mislamé. Une invitation à exister, à oser encore et encore ! Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron

